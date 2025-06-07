Участок, где произошла трагедия, не получал разрешение от властей на работу как зона для отдыха.

В Одесской области на побережье Черного моря два человека подорвались на мине. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Говорится, что трагедия произошла на пляже, в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района. "В Затоке два человека подорвались на мине, погибли на месте", - пишут местные Telegram-каналы.

На фото, которое обнародовано, можно увидеть, что на берегу есть еще отдыхающие.

Видео дня

В региональном главке Нацполиции уточнили, что погибли двое мужчин во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета."Событие произошло сегодня днем ​​в поселке Залив Каролино-Бугазской общины. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, специалисты по взрывотехнической службе Главного управления Нацполиции в Одесской области и спасатели.

Устанавливаются обстоятельства трагедии, решается вопрос об возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса с отметкой "несчастный случай".

Также полицейские призывают жителей и гостей Одесской области строго соблюдать правила режима военного положения: не выходить на пляжные участки Черноморского побережья Одесщины, доступ к которым запрещен. Не пренебрегайте мерами безопасности и отдыхайте только на пляжах, которые были проверены специалистами на отсутствие опасных предметов и разрешены для посещений.

Пляжный сезон в Одесской области

Недавно в Одесской области и Одессе официально разрешили открыть 12 пляжей, но побережье Затоки не относится к зоне, на которой разрешено отдыхать. Согласовано открытие 12 пляжных зон, 11 из них в Одессе и Черноморске, также открыт пляжный участок в Измаильском районе, поселке Приморском.

Из-за вторжения РФ в Украину на значительной части побережья Черного моря в Одессе и Одесской области запрещено находиться на берегу и купаться. Несмотря на это некоторые граждане время от времени нарушают правила и идут на пляжи, которые не проверены на безопасность. Например, в начале июля 2022 года в курортном поселке Каролино-Бугаз в результате взрыва на пляже погиб человек.

В августе того же года в Затоке подорвались еще два человека. Трагедия произошла на базе отдыха "Рута".

Вас также могут заинтересовать новости: