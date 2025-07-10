Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева, где было обнаружено тело мужчины.
Как отмечается в сообщении в Telegram-канале полиции Киева, прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.
"Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что все обстоятельства происшествия устанавливаются. Других подробностей в полиции на привели.
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8 июля около 07:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе в Деснянском районе Киева. Предварительно было установлено, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения мужчина погиб.
Впоследствии в полиции сообщили, что личность погибшего установлена - это 48-летний местный житель. Принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего.