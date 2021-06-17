В поселке Великая Михайловка Одесской области мужчина в присутствии очевидцев застрелил товарища, после чего совершил самоубийство.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось позавчера ночью в гараже, принадлежащем 36-летнему местному жителю.
«По словам его соседа, он выбежал из дома на звуки выстрелов, которые доносились со двора, и увидел, как злоумышленник целится из ружья в знакомого. Односельчанин попытался успокоить разъяренного хозяина дома и уговорить убрать оружие, но тот не послушал его и спустил курок, попав 30-летнему товарищу в грудную клетку», - рассказали в главке. Сосед побежал вызывать полицию, а хозяин дома в это время выстрелил себе в грудь.
По факту смерти владельца домовладения полицейские начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»), сведения по факту гибели его гостя внесены в Единый реестр досудебных расследований как умышленное убийство.
Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.
Вас также могут заинтересовать новости
- В "Борисполе" проверяют информацию о минировании самолета
- Житель Одесской области неправильно разжигал печь - трое его детей попали в больницу
- Трагическая смерть врача-велосипедиста в Киеве: подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы
- В Черкасской области пойманный на горячем полицейский пытался съесть взятку
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram