Ребенка нашли местные полицейские и вернули в детсад.

В Броварах Киевской области воспитатели частного детского сада потеряли 2-летнего мальчика. Ребенка нашли прохожие, которые вызвали полицию.

Об этом в Facebook написала мать ребенка Ольга Коломийчик.

Как рассказала женщина, ее сын посещает частный детский сад. Однако, после прогулки воспитатели его потеряли и даже не пытались разыскать или же вызвать полицию.

"Воспитатели садика не разыскивали ребенка даже собственными силами. Они просто не заметили, что ребенка нет", - пишет женщина.

Как рассказали журналистам издания "Трибуна Бровары" в частном детсаду, ребенок "незаметно выбежал через открытую дверь". Также говорят, что "мальчика искали, но его впоследствии привела полиция".

В полиции Броварского районного отделения сообщили, что ребенка нашел случайный прохожий, который вызвал правоохранителей. Затем копы начали розыски родителей. Однако, спустя час розысков, им это не удалось.

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"Полиция решила проверить ближайшие детские сады, и установили, что малыш потерялся во время прогулки", - говорится в сообщении.

Ребенка вернули в детсад, а с директором учреждения провели разъяснительную работу.

"Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Правоохранители проводят проверку правомерности действий воспитателей и администрации заведения. Полиция Броварщины в очередной раз обращается к взрослым с просьбой не оставлять детей без присмотра. Будьте ответственными и помните маленький ребенок всегда нуждается в вашем внимании", - подчеркнули в полиции.

Напомним, на Ривненщине копы помогли 3-летнему мальчику, у которого были судороги. Ребенку стало плохо, родители вызвали скорую и решили поехать ей на встречу. По дороге их остановила полиция, однако она не стала ругать отца за превышение скорости, а помогла доставить малыша в больницу.

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Автор: Виктория Гордиенко