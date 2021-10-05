Правоохранители быстро сориентировались и пересадили мать с 3-летним мальчиком в свою машину.

На Ривненщине копы помогли 3-летнему мальчику, у которого были судороги. Ребенку стало плохо, родители вызвали скорую и решили поехать ей на встречу. По дороге их остановила полиция, однако она не стала ругать отца за превышение скорости, а помогла доставить малыша в больницу.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

4 октября маленькому мальчику, который вместе с родителями живет в Варашском районе Ривненской области, стало плохо. У ребенка поднялась температура, начались судороги. Родители малыша вызвали скорую и решили везти сына навстречу медикам, чтобы выиграть больше времени.

В селе Мульчица родителей остановила полиция. Отец сына ехал на большой скорости, именно поэтому копы обратили внимание на их машину. Из машины выбежала мать мальчика, которая объяснила им ситуацию. Правоохранители решили помочь.

Читайте такжеВ Одессе отчим-педофил насиловал 7-летнюю падчерицу, пока мать была на работе (фото)Они пересадили женщину и ее сына в полицейскую машину и отправились встречать скорую помощь. Когда медики увидели ребенка, они сказали, что его нужно как можно скорее доставить в больницу.

Однако, чтобы добраться до медицинского учреждения, машине скорой помощи нужно было выехать на трассу, к которой идет 20-километровая разбитая дорога. Полиция забрала фельдшера и мать с мальчиком. Правоохранители быстро довезли ребенка до больницы на своей служебной машине.

К счастью, копы успели - врачи оказали мальчику медицинскую помощь, его состояние улучшилось. Теперь правоохранители ждут, когда ребенок выздоровеет. Они планируют посетить малыша в гости.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Днепровщине в школе на уроке ученик получил удар в висок, а учитель ему никак не помог. Пострадавшему школьнику было плохо, его не сразу отпустили домой.

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Автор: Полина Кузенко