На Киевщине полиция расследует избиение ребенка воспитателем частного детского сада

Воспитательницу отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Полиция города Вышгород открыла уголовное производство по факту избиения ребенка воспитателем частного детского сада.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции в Киевской области, в полицию обратился житель города с заявлением об избиении ребенка в частном детсаду.

Читайте такжеБросались мячом: в Одессе 5-классница оказалась в реанимации из-за буллинга в школе

Воспитательницу детского сада, которую родители обвиняют в избиении ребенка, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

Воспитательнице грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Проверку также проводит Вышгородский отдел образования.

Как сообщал УНИАН, в январе в Винницкой области зверски избили 6-летнего ребенка.