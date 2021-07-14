У девочки также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ссадины по всему телу.

В Днепропетровской области влюбленные подростки наглотались таблеток после ссоры друг с другом.

Как пишет "Днепр Час", в реанимацию областной детской больницы накануне вечером поступила 13-летняя девочка. Диагноз - острое медикаментозное отравление. У нее также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ссадины по всему телу.

По данным источников издания, восьмиклассница поступила в медучреждение из пгт Раздоры Синельниковского района. Правоохранители установили, что накануне пострадавшая поссорилась со своим парнем, 16-летним студентом Васильковского ПТУ.

После конфликта подростки, находясь в гостях у сестры 13-летней школьницы, вместе наглотались таблеток.

В настоящее время состояние девочки оценивается как стабильное. О самочувствии ее парня пока ничего не известно.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 26 июня 12-летняя девочка попыталась покончить с собой, наглотавшись таблеток. За один раз она приняла сразу несколько таблеток различных лекарственных средств: спазмалитиков, снотворных и успокоительных.

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Автор: Юрий Годован