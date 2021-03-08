Девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата.

В Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализирована 16-летняя девушка.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, правоохранители получили информацию от медицинских работников о том, что в реанимационное отделение Сумской областной детской больницы госпитализирована 16-летняя жительница города.

По словам матери пострадавшей, 7 марта около 15:00 девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата.

Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

Девушка находится в больнице, по словам медиков, угрозы жизни нет.

Сейчас полицией проводится проверка для установления обстоятельств происшествия.

Отравление украинских детей лекарствами

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин, купили его в аптеке возле школы.

Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат «Дротаверин» в помещении школы.

27 февраля сообщалось, что в Сумах школьницы наглотались таблеток и вызвали скорую помощь. Первокурсницы напились таблеток от простуды.

В ровно школьница выпила 40 таблеток «парацетамола». Причиной такого поступка стало недоразумение на бытовой почве.

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Автор: Виктория Токарева