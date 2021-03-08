В Сумах девушка-подросток наглоталась таблеток 

В Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализирована 16-летняя девушка.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, правоохранители получили информацию от медицинских работников о том, что в реанимационное отделение Сумской областной детской больницы госпитализирована 16-летняя жительница города.

По словам матери пострадавшей, 7 марта около 15:00 девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата.

Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

Девушка находится в больнице, по словам медиков, угрозы жизни нет.

Сейчас полицией проводится проверка для установления обстоятельств происшествия.

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Автор: Виктория Токарева