В Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 26 июня 12-летняя девочка попыталась покончить с собой, наглотавшись таблеток.
Об этом пишет местный сайт «Первый городской» со ссылкой на собственные источники.
Информация о попытке самоубийства на улице Грицевца в Терновском районе поступила на линию спасения.
«Скорая помощь» доставила ребенка в реанимацию одной из больниц. Состояние девочки оценивалось как тяжелое.
Читайте такжеПовесилась на дереве: в Кривом Роге нашли мертвой пропавшую 20-летнюю девушку – СМИСообщается, что 12-летняя девочка за один раз приняла сразу несколько таблеток различных лекарственных средств: спазмалитиков, снотворных и успокоительных.
«Сейчас ребенок пребывает в реанимации городской клинической больницы №8 с медикаментозным отравлением. По предварительной информации, ребенок не контактный», – говорится в сообщении.
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