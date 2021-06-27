Ребенок пребывает в реанимации, состояние – тяжелое.

В Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 26 июня 12-летняя девочка попыталась покончить с собой, наглотавшись таблеток.

Об этом пишет местный сайт «Первый городской» со ссылкой на собственные источники.

Информация о попытке самоубийства на улице Грицевца в Терновском районе поступила на линию спасения.

«Скорая помощь» доставила ребенка в реанимацию одной из больниц. Состояние девочки оценивалось как тяжелое.

Читайте такжеПовесилась на дереве: в Кривом Роге нашли мертвой пропавшую 20-летнюю девушку – СМИСообщается, что 12-летняя девочка за один раз приняла сразу несколько таблеток различных лекарственных средств: спазмалитиков, снотворных и успокоительных.

«Сейчас ребенок пребывает в реанимации городской клинической больницы №8 с медикаментозным отравлением. По предварительной информации, ребенок не контактный», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц