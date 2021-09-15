Сотруднику полиции грозит до трех лет лишения свободы.

В Днепропетровской области во время драки в кафе полицейский сломал челюсть мужчине, а его девушке перебил нос.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным ГБР, в марте 2021 года старший оперуполномоченный управления по борьбе с наркопреступностью в Днепропетровской области находился в одном из заведений в Каменском Днепропетровской области. "Между ним и компанией, которая сидела за соседними столиками, возник словесный конфликт, переросший в драку. Полицейский ударил оппонента, из-за чего тот упал и потерял сознание. Защищать товарища бросилась его девушка, но страж порядка избил и ее. Он ударил девушку кулаком в лицо и сломал нос, из-за чего она также потеряла сознание. Избитый мужчина пришел в себя, однако оперуполномоченный нанес еще несколько ударов и сломал ему челюсть", сказано в сообщении.

Сотрудник полиции подозревается в совершении умышленного средней и легкой тяжести телесных повреждений (ч. 1 ст. 122 и ч. 2 ст. 125 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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Ранее в больнице Мелитополя Запорожской области на глазах у пациентов подрались хирург и отец, пришедший на осмотр с маленьким сыном. Инцидент произошел около 15:00, когда врач уже заканчивал смену.

Конфликт и драка начались в стенах больницы, а продолжились на улице. Обе стороны обратились в полицию.

Автор: Дмитрий Хилюк