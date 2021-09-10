Обе стороны обратились в полицию.

В больнице Мелитополя Запорожской области на глазах у пациентов подрались хирург и отец, пришедший на осмотр с маленьким сыном.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Инцидент произошел около 15:00, когда врач уже заканчивал смену.

"Под конец работы в кабинет зашел мужчина с сыном и женой. Я предупредил, что у меня часы приема закончились, кабинет обработан антисептиком. Тем не менее, когда отец сказал, что у мальчика острая боль, я его осмотрел. Ребенку потребовалось хирургическое вмешательство. Мне через 5 минут должен был сменить другой врач, и я сказал, что ему скроют нарыв", – пояснил медик Сергей Зеваченков.

Читайте такжеИзбила и забрала мяч: в Днепре пожилая женщина набросилась на ребенкаОднако, по его словам, отец в ответ разозлился и обвинил хирурга, что тот, мол, нетрезв. Врача упрек прибывшего возмутил, поскольку он, пишет издание, – страдает сахарным диабетом, из-за чего не употребляет алкоголь.

После этого, говорит медик, отец парня якобы на него набросился. В коридоре перепалка продолжилась, однако уже сам Зеваченков толкнул обидчика.

"На выходе из поликлиники, как выяснилось, меня ожидал этот мужчина. Он схватил меня за цепочку и начал душить. Я стал сопротивляться. Началась толкотня. В результате он рассек мне подбородок, ударил в глаз, задел голосовые связки", – вспоминает хирург.

В то же время сам отец ребенка утверждает, что первым конфликт спровоцировал врач. Он якобы зашел с больным ребенком в кабинет и почувствовал запах перегара, после чего начал просить вызвать другого специалиста и вышел в коридор.

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"Через секунду вылетел этот врач и сразу же ударил мужчину дважды ногой в живот! Все были шокированы, дети плакали ... Некоторые это все начали снимать на телефон. Мой сын ужасно разнервничался и, чтобы не травмировать его психику, муж не стал защищаться, а повел ребенка к машине", – добавила мать малого пациента.

По словам женщины, медик догнал мужчину с сыном на улице и ударил ее мужа в живот и голову.

Обе стороны обратились в полицию.

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Автор: Виолетта Орлова