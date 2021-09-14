Баллон с газом приобрела в магазине 14-летняя девушка погибшего.

В Днепропетровской области погиб 15-летний юноша, который подышал газом из баллона для заправки бытовых приборов. Вероятно, он со сверстниками сделал это ради развлечения, снимая видео для сети.

Об этом сообщает ТСН. Отмечается, что баллон с газом (предположительно, с изобутаном), приобрела в магазине 14-летняя девушка погибшего. Вместе с еще одним другом они пошли на огороды на окраине города. Там 15-летний парень Николай вдохнул газа из баллона и упал без признаков жизни.

Другие дети сразу же позвали на помощь, но все усилия спасти парня были напрасными.

Полиция квалифицировала происшествие как несчастный случай. В магазине эти газовые баллоны уже убрали из продажи. Оставили только меньшие по объему.

Продавщица объяснила – она знала, что детям продавать этот товар запрещено. Однако девушка сказала, что уже взрослая.

"Это первый раз. Никогда не было, чтобы они брали их. Переспросили. Они сказали: "Мы для Тик-Тока, для прикола", как она объяснила. На этом все и закончилось", - рассказала администратор магазина Юлия Трошина.

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Автор: Дмитрий Захаров