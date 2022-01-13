В Ужгороде местную жительницу, скорее всего, задушили, узнали журналисты.

В Ужгороде Закарпатской области на чердаке одного из частных домов найдена мертвой с пакетом на голове 36-летняя местная жительница Габриэлла Яцкович, которую видели в последний раз в четверг, 30 декабря.

Женщину нашли мертвой на ул. Капушанской в доме ее матери, которая недавно ушла из жизни, сообщает "Закарпатье онлайн", ссылаясь на данные источников в правоохранительных органах.

По сведениям издания, Яцкович, скорее всего, задушили.

Источники также поделились, что с телефона женщины неизвестный от ее имени еще некоторое время переписывалась для того, чтобы оттянуть время обнаружения убийства. Возможно, к преступлению причастен человек, который входит в криминальные круги.

"...последний зафиксированный контакт с телефона убитой был осуществлен в районе Виноградова. При этом автор сообщений от имени владелицы телефона указывал, что она, якобы, уехала на отдых в Египет, а для "подтверждения" выслал фото с этой страны из интернета, датированные 2019 годом", – узнали журналисты.

Читайте такжеПоджог авто журналиста на Закарпатье: задержан подозреваемый, названа мотив преступления (фото)Об исчезновении Яцкович правоохранителям 10 января сообщила ее знакомая, но сначала этому не было придано серьезного значения.

Журналисты добавили, что полиция начала действовать после того, как тему стали активно обсуждать в соцсетях.

Люди, которые знали Яцкович, начали беспокоиться, поскольку она была очень ответственная, хоть и не открытая, поэтому не могла без предупреждения не выйти на работу и оставить надолго на улице своего любимца – пса Барбоса. Журналисты узнали, что со времени исчезновения женщины пес жил во дворе дома и выл.

Журналисты также узнали, что женщина после смерти матери оформляла на себя наследство, в частности, сделала документы на землю.

Напомним, в начале января в Одесской области возле села Палиевка в дачном доме нашли мертвыми пять человек, среди погибших было трое малолетних детей. Возможная причина смерти людей – отравление угарным газом.

Вас также могут заинтересовать новости: