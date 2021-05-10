Бортпроводники пересадили пару и сообщили в полицию.

Между туристами, которые направлялись из Киева в Доминиканскую Республику (рейс Борисполь – Ла Романа), произошла стычка, в результате которой одна из женщин получила легкие травмы.

Читайте такжеВ жуткой аварии на трассе Киев-Чоп погибла целая семья (фото, видео)Об инциденте в Instagram сообщил столичный блогер Андрей Трушковский, который летел вместе с пострадавшей парой Юлией и ее мужем Константином.

Конфликт произошел в самолете компании Azur Air, когда Константин решил отодвинуть кресло, что не понравилось паре пассажиров сзади.

"Костя с Юлей спали. Ребенок сзади начал бить по сиденью Юли. Костя попросил, чтобы он (ребенок – ред.) этого не делал. Когда Костя встал и пошел в туалет, вернулся и сел в свое кресло, он его отодвинул (это есть в любом самолете), и женщина не Костю начала дубасить, а Юлю, которая спала, ху*рить ей кресло: "Вы, с*ки, стервы". А потом поцарапала лицо, погрызла руку и откусила ноготь", – заявил блогер.

Бортпроводники пересадили пару и сообщили в полицию. Однако правоохранители по прилету попросили туристов решить вопрос самостоятельно.

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Автор: Яна Ставская