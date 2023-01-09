Колядники собирали деньги для местной церкви.

В Тячевском районе Закарпатской области 22-летний мужчина ограбил группу колядников, которые возвращалась после поздравления односельчан с рождественскими праздниками.

Правоохранители получили вызов об ограблении ночью 7 января, рассказали в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Выяснилось, что к колядникам, которые возвращалась после поздравления односельчан с рождественскими праздниками, подошел неизвестный, который внезапно ударил одного из мужчин и отобрал у него более 16 тысяч гривен, после чего скрылся", – говорится в сообщении.

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Сотрудники полиции начали поиски и оперативно задержали причастного к ограблению. Им оказался 22-летний местный житель.

"В соответствии со статьей 208 УПК Украины фигуранта поместили в изолятор временного содержания. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, то есть грабеж, совершенный в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит от семи до десяти лет лишения свободы", – рассказали в пресс-службе.

Пресс-секретарь ГУНП Закарпатской области Анна Дан рассказала "Суспільне", что вернуть удалось только 3,5 тысячи гривен. Похищенные деньги собирали для местной церкви.

Колядование на Рождество - когда происходит

Колядование традиционно проходит в Рождественский Сочельник 6 января. Компании парней и девушек носят по домам Вифлеемскую звезду и в песнях восхваляют появление на свет маленького Иисуса Христа.

Участвовать в колядовании можно всем без исключения: и старикам, и молодежи, и детям, и мужчинам, и женщинам. Заканчивают колядовать утром 7 января.

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