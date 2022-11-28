Мужчину, совершившего разбойное нападение, уже задержали.

В Киеве мужчина притворился курьером и дерзко ограбил женщину. Он ворвался в квартиру, забрызгал потерпевшую газовым баллончиком, и начал ее душить. Мужчина требовал ценные вещи и угрожал застрелить двух детей женщины.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, мужчину, совершившего разбойное нападение, уже задержали. Им оказался 40-летний житель Киевской области. Инцидент произошел 22 ноября в Печерском районе.

"По словам пострадавшей, в ее квартиру под видом курьера ворвался мужчина, вооруженный пистолетом. Забрызгав ее газовым баллончиком, злоумышленник потребовал отдать ему все ценные вещи. При этом нападавший душил женщину и угрожал убить двух ее малолетних детей, которые в это время находились в квартире. Во время нападения злоумышленник забрал из квартиры 60 тыс. долларов США и золотые украшения, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

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Злоумышленника оперативно нашли и задержали. Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли деньги и украшения, которые он забрал у женщины.

"Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей безальтернативно. Правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к совершению других преступлений. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы", - добавили в прокуратуре.

Инциденты в Киеве

Недавно УНИАН уже сообщал, что в Киеве произошли массовые ДТП. 21 ноября окружная в столице превратилась в каток, аварий было много.

Кроме этого, в Киеве нашли двух предателей. Они оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и прославляли оккупантов.

Вчера, 26 ноября, в столице женщина силой "воспитывала" чужого ребенка. Она толкнула мальчика, он упал на металлические ворота.

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