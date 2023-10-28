Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, отметили в полиции.

В Черниговской области полиция доказала причастность 15-летнего парня к жестокой расправе над птицей и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в регионе. По его сведениям, в конце сентября во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором парень в компании подростков бьет птицу о землю и жестоко обращается с ней. Такие действия привели к смерти голубя.

Полицейские Черниговского райуправления полиции установила причастного к преступлению (это 15-летний парень), а также всех участников инцидента.

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Подростку сообщили о подозрении в жестоком обращении с животным в присутствии несовершеннолетних (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Ответственность за это преступление наступает с 14 лет.

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23 октября стало известно, что в Днепровском районе Киева возле многоэтажки, расположенной на ул. Пражской, погиб 14-летний парень.

Правоохранители сообщили, что девятиклассник умер от полученных травм в результате конфликта с пьяным незнакомцем. Предварительно установлено, что после спора мужчина ударил парня в грудь ножом и покинул место преступления. Подозреваемого уже задержали.

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