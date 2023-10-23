Задержан киевлянин, который просил соседку спрятать орудие убийства, отметили в полиции.

В Киеве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего из-за спора.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. В сообщении сказано, что вчера вечером, 22 октября, в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей "скорой" о том, что рядом с многоэтажкой на улице Пражской (Днепровский район) они констатировали смерть 14-летнего парня.

Как выяснили полицейские на месте происшествия, девятиклассник скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью, в результате конфликта с незнакомцем, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователь Днепровского управления полиции Юрий Черныш рассказывает, что сначала между парнем и мужчиной, 1977 года рождения, возник спор из-за замечания, которое незнакомец сделал несовершеннолетнему. Потом мужчина ударил подростка ножом в грудь. Он отмечает, что нападавший покинул место совершения преступления, а очевидцы вызвали "скорую".

"Врачи около получаса пытались реанимировать пострадавшего, но вынуждены были констатировать его смерть", - сообщил Черныш.

Полицейские после общения со свидетелями трагедии разыскали подозреваемого по месту жительства. "Орудие преступления - нож со следами бурого цвета, злоумышленник попросил спрятать свою соседку. Мы изъяли вещественное доказательство из ее квартиры и направили на соответствующую экспертизу. Тело погибшего также направлено на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного установления причины смерти", - сообщил Черныш.

Мужчина задержан, а следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

Интересные криминальные новости Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье подросток жестоко избил сверстника. За всем этим весело наблюдала компания подростков, поддерживая нападавшего возгласами и снимая все это на телефон.

Раховский районный отдел полиции в ходе мониторинга интернета обнаружид видеозапись избиения. Инцидент произошел в селе Деловое Раховского района. Личности всех участников события уже установлены. Пострадавшим является 14-летний местный житель. Удары ему наносил односельчанин, который вместе с родителями был доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий.

По данному факту в полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное легкое телесное повреждение.

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