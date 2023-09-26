Правоохранители провели сотни обысков по всей стране.

Правоохранители изъяли уже 35 тысяч личных дел военнообязанных. Оказалось, что 7,5 тысяч из них имеют признаки фиктивности и теперь по делам будет приниматься повторное решение после тщательной проверки.

"В сжатые сроки Национальной полицией были проведены сотни обысков по всей стране. Они были проведены в военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссиях всех уровней, и областных, и региональных, и районных", - заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек в эфире национального телемарафона.

По его словам полиция продолжает изымать и проверять документацию, а позже специалисты в рамках следственного процесса предоставят исчерпывающие ответы. Это связано с тем, что речь идет о большом массиве документов.

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"5800 таких дел было уже отправлено на пересмотр с приобщением к этому процессу определенных специалистов для тщательного изучения и принятия по нему повторного решения", - добавил Тишлек.

Проверка решений ВЛК

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 30 августа. Оно в частности предусматривает проверку всех решений военно-врачебных комиссий об инвалидности и непригодности к службе, принятых с начала полномасштабного вторжения.

Уже на следующий день в Белгород-Днестровском районе Одесской области ликвидировали масштабную схему уклонение от мобилизации, подозрения объявлены также уклонистам, которые воспользовались "схемой".

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