Сбыт трофеев наладили через личные связи в криминальной среде.

В Одессе задержали четверых мужчин, которые сбывали трофейное оружие и боеприпасы криминалитету, среди фигурантов - военнослужащий.

Как сообщили в областном управлении СБУ, в организованную преступную группировку, занимавшуюся сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, входили четверо местных жителей из криминальной среды. "Деятельность группы координировал "вор в законе" по прозвищу "Миндия", - акцентировали в спецслужбе.

По данным следствия, злоумышленники получали трофейное оружие, нелегально завезенное с мест бывших боев в освобожденных районах на востоке и юге Украины. Сбыт трофеев они наладили через личные связи в криминальной среде.

Отмечается, что зафиксирован ряд фактов незаконной продажи, организатор и трое участников группировки задержаны "на горячем". Фигурантам производства сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения ‒ содержание под стражей.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

В региональном главке Нацполиции уточнили, что на продаже оружия специализировались граждане одной из стран Закавказья и Республики Молдова. Продавали они гранаты и патроны разного калибра, которые вывозили из зоны боевых действий.

"В ходе отработки оперативной информации в октябре прошлого года правоохранители вышли на мужчину, который подыскивал покупателя на ручную осколочную гранату Ф-1. Продавцом оказался один из участников преступной группы, который отвечал непосредственно за "маркетинг" нелегального Арсенала и поиск покупателей на "черном рынке", - рассказали в полиции.

Отмечается, что остальные сообщники тоже имели четко распределенные функции. В частности, один из них выполнял роль курьера, который доставлял арсенал из зоны боевых действий. Другого не информировали по всем схемам группировки, но обязали за денежное вознаграждение отвечать за хранение "товара" до момента сбыта.

В то же время акцентируется, что все фигуранты дела уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений – краж, грабежей и мошенничества.

Негласные следственно-розыскные действия проводились в течение нескольких месяцев, задокументировано, в частности, сбыт гранаты Ф-1 за 150 долларов и пистолета "Макарова" с магазином и 146 патронами на общую сумму 1300 долларов.

Правоохранители задержали участников группировки во время очередной реализации, когда те продали постоянному покупателю три гранаты Ф-1 за 450 долларов. Полицейские уверяют, что из незаконного оборота изъяли весь арсенал, сбытый злоумышленниками. "Трофеи" направили на экспертизу. Также во время обысков изъяты мобильные телефоны, деньги, полученные за продажу оружия и тому подобное.

В то же время в специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона рассказали, что подозрение получил, в том числе военнослужащий.

"Трое граждан, действуя в составе организованной группы, в которую входил и военнослужащий, с целью незаконного личного обогащения систематически сбывали оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества из зоны боевых действий на территории Одессы", - рассказали в прокуратуре.

Говорится, что 4 января 2024 года после очередного сбывания трех ручных осколочных гранат Ф-1 с запалами типа УЗРГМ-2 к ним все участники группы были задержаны.

Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размерах 1 073 600 грн, 939 400 грн, 187 880 грн, 909 400 гривен.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе обезвредили группировку так называемого Сухумо-Кутаисского клана "вора в законе".

Деятельность банды координировал один из влиятельных представителей криминального мира - "вор в законе" по прозвищу "Антимос". Также среди задержанных - сотрудник одного из региональных правоохранительных органов.

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