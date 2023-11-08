Злоумышленники пытались продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям на почти 2,5 миллиона гривень.

В Украине задержали дельцов, которые вывозили из страны оборудование для истребителей МиГ-29. Как сообщает Управление СБУ в Одесской области, контрразведка украинской спецслужбы ликвидировала международный канал нелегального вывоза из страны комплектующих к боевым самолетам.

"В результате комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника. Злоумышленники пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям на почти 2,5 млн грн. По имеющимся данным, соответствующие комплектующие ранее были похищены из промышленного гиганта Мотор Сич", - говорится в сообщении.

Для переправки продукции зарубежным клиентам дельцы планировали вывезти ее за пределы Украины с сокрытием от таможенного контроля. Кроме того, таким образом злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолетов в режиме "свой-чужой" системой ПВО.

Видео дня

Также в Одесской области сотрудники СБУ задержали "на горячем" одного из фигурантов, который хотел переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии через непризнанное Приднестровье. Чтобы тайно вывезти товар, делец спрятал его в технологических полостях собственного авто.

По данным следствия, организатором "схемы" оказался коммерсант из Харькова. Для поиска зарубежных клиентов он размещал "рекламные" объявления об авиакомпонентах на специализированных интернет-ресурсах.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов изъято большое количество агрегатов к авиационной технике украинского производства, подготовленных к отправке за границу.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности других участников преступной деятельности, в том числе причастных к хищению авиапродукции с украинских заводов.

Исчезновение гуманитарки в Украине

Как сообщал УНИАН, треть "гуманитарки", переданной в этом году украинским военным, не дошла до воинских частей. В частности, в течение 9 месяцев 2023 года проверено более 9 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи, которые шли в адрес 200 воинских частей.

Также установлено более 3 тысяч случаев не подтверждения ее поступления в воинские части.

Вас также могут заинтересовать новости: