Злоумышленники отобрали у одесского предпринимателя 200 тыс. долл., однако были задержаны правоохранителями.

В Одессе обезврежена группировка "вора в законе" по прозвищу "Антимос".

Об этом сообщило Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

Отмечается, что в результате спецоперации в Одессе нейтрализована мощная преступная группировка так называемого Сухумо-кутаисского клана.

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"Среди задержанных – действующий сотрудник одного из региональных правоохранительных органов. Деятельность всей банды координировал один из влиятельных представителей криминального мира – "вор в законе" по прозвищу "Антимос"...", – говорится в сообщении.

По данным управления, злоумышленники терроризировали жителей юга Украины и "выбивали" деньги из местных предпринимателей. Если те отказывались платить "дань", к ним применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

По оперативным данным, участники банды причастны к похищению и пыткам людей, чтобы получить "выкуп" за их освобождение. Такие незаконно добытые деньги использовали для наполнения "воровской кассы" и поддержки осужденных пособников в местах лишения свободы.

Кроме того, лидеры группировки пытались распространить свое преступное влияние на территорию Причерноморского региона. Для этого запугивали людей и совершали на них разбойные нападения с особой жестокостью.

По данным следствия, в состав банды входили несколько жителей Одессы, в том числе уголовники, которые ранее привлекались к ответственности за совершение тяжких преступлений.

Установлено, что злоумышленники пытались "выбить" 200 тыс. долл. с одесского предпринимателя.

В ходе оперативной комбинации сотрудники СБУ с привлечением бойцов спецподразделения ЦСО "А" предотвратили разбой, задокументировали преступные действия группировки и задержали трех активных участников.

Во время обысков по местам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили: реактивную противотанковую гранату; пистолет Макарова; боевую гранату Ф-1; патроны к стрелковому оружию различного калибра. Изъятое направлено на экспертизу.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет заключения.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ранее в правоохранительные органы поступила информация о том, что трое мужчин планируют нападение на жителя Одессы, который в ближайшее время получит в банковском учреждении большую сумму средств для покупки недвижимости.

Злоумышленники, среди которых – правоохранитель, дождавшись, когда потерпевший снял со счета 200 тыс долл., напали на него в подъезде дома и избили.

"Забрав деньги, сообщники попытались скрыться с места преступления на собственном авто, однако были задержаны правоохранителями", – говорится в сообщении.

Что сообщалось о "Антимосе" и его окружение

"Антимос" (Антимоз Хухутиевич Кухилава) родился в 1956 году, он уроженец Грузии. По некоторым данным, его "короновали" в 1975 году.

Более 10 лет назад его задержали в Киевской области и депортировали в Грузию, откуда он уехал в Турцию. По данным правоохранителей, "Антимос" имел серьезное влияние на территории Одесской области.

"Антимос" был внесен в санкционный список СНБО, ему запретили въезд в нашу страну. Сообщалось, что он руководил преступной деятельностью с территории одной из стран Ближнего Востока. СМИ в середине сентября писали, что "Антимос" умер в Турции.

Напомним, в конце 2021 года стало известно, что из Украины депортируют "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО, который входил в ближайшее окружение "Антимоса".

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