По предварительным сведениям, взрыв в Одессе произошел возле "пункта несокрушимости".

В Одессе в результате взрыва на улице есть пострадавшие.

Взрыв якобы гранаты произошел в районе ул. Мясоедовской (район Молдаванки), об этом сообщают в Telegram-каналах очевидцы чрезвычайного происшествия.

По предварительным данным, это произошло возле одного из "пунктов несокрушимости", неподалеку от здания ГУ ГСЧС в Одесской области.

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Местные жители утверждают, что есть пострадавшие.

Сейчас на месте происшествия много правоохранителей и сотрудников полиции.

"На Мясоедовская / Прохоровской во время задержания взорвали гранату, есть пострадавшие", - говорится в Telegram-канале "Ху*вая Одесса".

Ситуация в Одессе во время войны с Россией - важнейшие новости

После того, как РФ 23 ноября осуществила очередной масштабный ракетный удар по Украине, в Одессе возникли проблемы с электроснабжением, некоторое время не работал электротранспорт.

В городе развернули "пункты несокрушимости". 29 ноября стало известно, что неизвестные избили коммунальщика, который мешал им украсть генератор из "пункта несокрушимости".

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