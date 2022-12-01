В связи с увеличением лимитов энергопотребления на маршруты выходят трамваи и троллейбусы.

В Одессе начали восстанавливать работу общественного электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

"В связи с увеличением лимитов энергопотребления сегодня будет функционировать электротранспорт. Трамваи и троллейбусы начали выходить из депо на маршруты города", - говорится в сообщении.

Ситуация с городским электротранспортом в Одессе

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Удары были нанесены по жилым домам, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанциям в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. Из-за этого возник дефицит электроэнергии, в регионах ввели аварийные отключения света.

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Утром 25 ноября в Одессе на маршруты вышли 76 трамваев и 51 троллейбус, но из-за нагрузки сетей их пришлось отправить в депо.

Также было принято решение, что для снижения нагрузки на электрические сети в субботу, 26 ноября, и воскресенье, 27 ноября, городской электротранспорт не работал. 28 ноября утром работа электротранспорта была возобновлена, но за час он остановился, 29 ноября транспорт не вышел на маршруты 30 ноября вечером в мэрии сообщили, что транспорт работать не будет.

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