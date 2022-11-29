Пострадавшего доставили в больницу, у него черепно-мозговая травма.

В Одессе неизвестные избили коммунальщика, который мешал им украсть генератор из "пункта несокрушимости".

"В городской клинической больнице №1 находится Федор Топов, старший мастер второго участка ЖКС "Порто-Франковский". Его избили неизвестные, когда он не дал украсть генератор, работавший в одном из городских "пунктов несокрушимости", – сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что в больницу он попал с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". В полицию направлено соответствующее заявление.

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В больнице его посетил городской голова Одессы Геннадий Труханов. Он заявил, что "надо самоорганизовываться, ведь без этого такие случаи будут случаться все чаще".

"Пункты несокрушимости" - что это и как найти

С наступлением холодов и в условиях осложнения ситуации в энергосистеме после многократных массированных атак россиян по энергетическим объектам Госслужба по чрезвычайным ситуациям и облгосадминистрации развернули по всей Украине сеть "пунктов несокрушимости". Это специально оборудованные места, где можно подзарядить телефоны и согреться. В целом сейчас в большинстве регионов открыто более 4 тысяч таких пунктов, более 400 из них - в Киеве.

Найти такой пункт можно на сайте https://nezlamnist.gov.ua/. Сейчас там обозначены три категории мест:

первая – это места, организованные областной властью и ГСЧС, где есть генератор для подзарядки гаджетов, интернет, тепло, чай, кофе, аптечка;

вторая – это пункты ответственного бизнеса, где есть возможность бесплатно подзарядить девайсы;

третья – магазины, аптеки, автозаправочные станции, а также отделения банков, которые будут работать в случае отключения электроэнергии; там не будут предоставлять услуги по подзарядке телефонов.

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