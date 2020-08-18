"Охрана, отмена": депутата ОПЗЖ забросали сырыми яйцами в Николаевском облсовете (видео)

Сам чиновник не пострадал, однако стены облсовета испачканы.

Депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» забросали сырыми яйцами в сессионном зале Николаевского облсовета во время брифинга о необходимости проведения местных выборов в ОРДЛО.

Об этом сообщает местное издание Новости-N.

Читайте также"Схемы" Обнародовал видео поджога редакционно автомобиля Яйца у местного депутата полетели тогда, когда один из мужчин начал обвинять ОПЗЖ в антиукраинской позиции.

«Я считаю, что у таких людей нет права представлять власть. Ну как так может быть», - сказал он.

Когда же депутат хотел закончить брифинг, в него полетели яйца.

«Охрана, отмена», - ответил другой участник мероприятия, отойдя от трибуны.

Журналисты отмечают, что сам чиновник не пострадал, однако стены облсовета испачканы.

При этом юноша, швырявший куриные яйца, отрицал, что он является представителем Нацкорпуса. Однако на официальном сайте НК его принадлежность к политической силе подтвердили.

«Представители «Национального Корпуса» напомнили, что «ОПЗЖ» активно лоббирует пророссийскую политику на территории Украины. Такие лица как Штепа, которая идет кандидатом на пост городского головы от "ОПЗЖ", вообще должны нести уголовную ответственность. После этого ребята решили досрочно завершить собрание и начали швырять яйцами в опо-спикеров», - объяснили свою позицию в партии.

Самого же парня, который бросался яйцами, задержали. В Нацполиции Николаевской области заявили, что против 19-летнего жителя Николаева составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве, несмотря на то, что организаторы мероприятия отказались писать заявление.

Ранее в предвыборной рекламе «Оппозиционные платформы - За жизнь», размещенной в Днепре, появились надписи о «Днепровском референдуме». Активисты Нацкорпуса их заклеили.

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Автор: Яна Ставская