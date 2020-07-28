На предвыборных бордах ОПЗЖ в Днепре появились призывы к "референдуму" (фото)

Появлением провокационных бордов в Днепре местные жители возмущены, некоторые пишут в СБУ заявления.

В предвыборной рекламе «Оппозиционной платформы – По жизни», размещенной в Днепре, появились надписи о «днепровский референдум». Активисты Нацкорпусу их заклеили.

Об этом говорится на сайте организации.

Щиты с рекламой ОПЗЖ активисты заклеили наклейками «Сепары хотят референдума» и "за рашку" вместо "за жизнь".

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В Нацкорпусе напомнили, что именно с таких призывов к «референдуму» началась аннексия Крыма, а также создание террористических группировок «Л/ДНР».

«Местные активисты Нацкорпуса обещают останавливать любые пророссийские настроения в Днепре и напоминают, что их город в 2014 году стал форпостом борьбы с сепаратизмом», – говорится в сообщении.

Также в организации утверждают, что появлением провокационных бордов в Днепре местные жители возмущены, некоторые пишут в СБУ заявления.

Как сообщал УНИАН, председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что он выступает против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.

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