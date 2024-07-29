Захватчики пригнали на ремонт ВАЗ-2109.

В оккупированном Крыму от взрыва в автомобиле российских захватчиков погиб 69-летний механик.

Российский Telegram-канал Astra cо ссылкой на источники сообщает, что инцидент произошел в населенном пункте Волочаевка. По их данным, Геннадий Кабыкин на пенсии подрабатывал ремонтом автомобилей.

Во время ремонта ВАЗ-2109, которую мужчине пригнали на ремонт солдаты российских оккупационных войск, произошел взрыв. Пенсионер погиб на месте, причины взрыва выясняют.

Видео дня

Новости оккупированного Крыма

Как известно, российские власти преследуют людей, которые выражают проукраинскую позицию. Силовики задерживают тех, кто публично слушает украинские песни или публикует в сети флаг Украины.

Напомним, как в Алуште уволили с работы девушек, который станцевали на пляже под песню Верки Сердючки. А в Севастополе задержали и заставили извиняться студента из Мариуполя, который повесил в квартире украинский флаг.

Украинские силы систематически наносят удары по российским военным объектам на территории Крыма, а также вытесняют Черноморский флот.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в недавнем интервью сказал, что считает возвращение оккупированного полуострова реальным.

Вас также могут заинтересовать новости: