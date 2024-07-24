ВСУ сделают все возможное, чтобы выйти на границы 1991-го года, заявил генерал.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уверен, что вернуть оккупированный Россией Крым вполне реально. Такое заявление он сделал в интервью The Guardian.

"Это реально. Конечно, это большая военная тайна, - сказал Сырский, - Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают".

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Оккупированный Крым - актуальные новости

Напомним, как рассказал представитель Главного управления разведки Министр обороны Украины Евгений Ерин, россияне массово отменяют туристические поездки во временно оккупированный Крым: "Это заслуга Сил безопасности и обороны Украины, а также "заслуга" российской ПВО".

По данным сотрудника отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка, российские оккупационные войска продолжают пытаться прикрыть от ударов незаконно построенный Крымский мост баржами. Их количество возросло до 30.

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