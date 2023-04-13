Флаг был размещен в его квартире.

В оккупированном Севастополе заставили извиняться на камеру студента из разрушенного российскими захватчиками Мариуполя, в доме у которого висел флаг Украины.

В сети появилось видео, на котором неизвестный стоит на улице и снимает окно Кирилла, через которое видно украинский флаг. Позже был опубликован ролик, где молодой человек рассказывает, что переехал в Севастополь из Мариуполя.

"Под влиянием западной пропаганды, которая отравляла мой мозг на протяжении 19 лет, я разместил украинскую символику в виде флага у себя в комнате на стене. Тем самым осуществил плевок в лицо всем людям, которые меня поддерживали", - говорит он.

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Студента заставили принести извинения и сказать, что он хочет получить гражданство Российской Федерации и "быть полезным обществу".

Жителей Крыма преследуют за поддержку Украины

Как известно, в оккупированном Крыму появилось сообщество людей, которые жалуются силовикам на тех, кто поддерживает Украину и выступает против войны.

Людей заставляют на камеру извиняться за свою позицию и благодарить "товарища майора" за "наставление на путь истинный". Среди задержанных - люди, которые публикуют украинскую символику или осуждают действия российской армии.

На одном из видео группа школьников извиняются за надругательство над российским флагром. На другом - тату-мастер раскаивается в том, что набила татуировку со словами "Крим - це Україна".

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов неоднократно угрожал таким людям. Осенью он заявил, что людей с проукраинской позицией нужно и привлекать к уголовной ответственности, а в марте предложил лишать гражданства тех, кто не встает, когда слышит российский гимн.

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