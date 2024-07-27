Полуостров остается крайне уязвимым и может быть изолирован даже без освобождения материкового юга, отметил обозреватель.

Крым будет возвращен в состав Украины. Это уже происходит полным ходом. Российский оккупационный контингент в Крыму поступательно, но уверенно, становится обреченным на полную изоляцию. А за изоляцией последует освобождение, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину, когда меня спрашивали, возможно ли дипломатическим путем вернуть оккупированные территории я отвечал, что такой шанс - минимальный, но есть. При этом первыми вернется Луганская, а затем Донецкая область, возвращение же Крыма может занять десятилетия. Но после полномасштабного вторжения на вопрос о военном возвращении территорий я отмечал, что полуостров будет освобожден раньше Луганщины и Донетчины. И мнения своего не изменил", - отметил эксперт.

По его словам, Крым действительно является самым уязвимым звеном среди всех временно оккупированных территорий Украины - особенно в сравнении с Донецкой и Луганской областями.

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"Полуостров остается крайне уязвимым в вопросах логистики и может быть изолирован даже без предварительного освобождения материкового юга. Причем этот процесс создания условий изоляции уже идет полным ходом", - заявил он.

Коваленко акцентировал, что с начала широкой войны создавались условия для освобождения Крыма: "Все это время мы с вами были и будем свидетелями формирования комплекса условий, которые сейчас находятся на разных этапах реализации".

Крым будет освобожден - завление Сырского

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что вернуть оккупированный Россией Крым вполне реально:

"Конечно, это большая военная тайна… Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают".

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