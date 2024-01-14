Виновнику пожара помогли установить камеры наблюдения.

Столичный ТРЦ "Космополит" поджег 7-летний мальчик, сейчас родители вместе с ребенком приглашены для дачи показаний.

Об этом сообщила полиция Киева, информируя о ходе расследования уголовного производства по факту пожара в парке развлечений торгово-развлекательного комплекса в Соломенском районе столицы.

"Во время проведения осмотра места происшествия и обработки видео с камер внутреннего наблюдения, полицейские в сотрудничестве со Службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик - посетитель парка развлечений. Родители вместе с ребенком приглашены в Соломенское управление полиции для дачи показаний", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по указанному факту следователи расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса "(умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Пожар в ТРЦ "Космополит"

13 января произошел пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве. Впоследствии стало известно, что пожар произошел в игровой комнате на последнем этаже комплекса. На месте работали наряды полиции, ГСЧС и медики. Посетителей торгового центра вовремя эвакуировали, серьезных травм и повреждений никто не получил.

В ГСЧС впоследствии информировали, что возгорание в одном из помещений торгового центра на площади 50 кв. м. было ликвидировано. На месте работали 13 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 спасателей.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что к медикам обратились трое пострадавших от пожара в ТРЦ "Космополит". Женщина и мужчина, которые там работают, и 8-летняя девочка, которая находилась в торговом центре. Все-с жалобами на отравление продуктами горения. Медики им оказали помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.

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