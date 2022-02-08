Нетрезвая женщина была в опасности, ведь она находилась на сплошной полосе и ее могла сбить машина.

Во Львовской области полицейские спасли женщину, которая стояла на коленях и плакала прямо посреди дороги. Патрульные заметили ее на трассе Киев-Чов, рядом с городом Броды.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Львовской области в Facebook.

7 февраля, примерно в 4:00 утра, копы ехали по трассе и увидели посреди дороги женщину. Она стояла на коленях и плакала. Женщина была в опасности, ведь ее могла сбить машина.

Полицейские забрали неизвестную с дороги и убедились, что у нее нет травм. Оказалось, что женщина оказалась посреди трассы после употребления алкоголя.

"Инспекторы установили, что 27-летняя жительница соседней области приехала на Львовщину с друзьями отдыхать. После совместного употребления алкоголя, женщина осталась ночевать в гостинице, откуда вышла гулять. Но как оказалась среди трассы и где сейчас находится, женщина не помнила", - рассказали в пресс-службе.

Читайте такжеПод Николаевом мужчина провалился под лед и чудом выжил после 40 минут в ледяной водеКопы позвонили родителям женщины и рассказали им, где она находится. За нетрезвой жительницей соседней области приехал ее отец. Он забрал дочь со стационарного поста полиции.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Львовщине едва не погиб пьяный мужчина. Он напился и заснул на путях, его госпитализировали с обморожением.

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