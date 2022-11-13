Противники в регионе оставили после себя много мин и растяжек, предупредили в Офисе президента.

В Херсонской области автомобиль с семьей наехал на мину и подорвался, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых 11-летний ребенок.

Сегодня зафиксирован наезд легкового автомобиля на мину в Херсонской области, в селе Новорайск, машина подорвалась, об этом сообщили в Офисе президента.

В ОП подчеркнул, что российские оккупанты оставили после себя много мин и растяжек. Поэтому украинцев просят быть осторожными и воздерживаться от поездок теми путями, которые еще не проверены саперами.

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Ситуация на освобожденных территориях Херсонской области - важнейшая информация

9 ноября стало известно, что противник решил выводить свои войска из правобережной части Херсонской области на левобережную.

10 ноября сообщалось, что в регионе с 1 октября от врагов освободили более 1 тысячи квадратных километров территории. 11 числа наши спецназовцы зашли в Херсон. Это город еще в первые дни оккупации попал под контроль захватчиков.

Противники перед отступлением заминировали много объектов, началось разминирование.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения работ по разминированию в Херсонской области погиб сапер, а еще четверо - получили ранения.

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