Вблизи областного центра столкнулись две иномарки.

Вблизи Харькова в результате ДТП погибли три человека, и пострадали двое детей.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 12 января в 08:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на окружной дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая.

"В результате столкновения автомобилей Kia Optima и Toyota Camry погибли три человека: водитель и пассажирка Toyota и водитель Kia. Кроме того, пострадали двое детей в возрасте примерно два-три года. Они с различными травмами госпитализированы в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова", – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью спецсредств деблокировали тела погибших для проведения дальнейших следственных действий.

Читайте такжеНа Харьковщине три человека отравились угарным газом в собственном домеНапомним, в Харькове вечером 26 октября случилась смертельная авария.

В областном центре 16-летний юноша за рулем авто Infiniti пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и ул. Одесская на красный свет и столкнулся с Chevrolet.

В результате ДТП погиб водитель Chevrolet, а также пострадали три пассажира Infiniti.

Вас также могут заинтересовать новости: