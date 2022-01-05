Предварительно, водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения.

Смертельная авария с участием скорой помощи на трассе Киев – Харьков между Люботином и Коротичем. В результате ДТП один человек погиб, а еще один получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области

"4 января в 22:00 на 461 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи поселка Коротич Харьковской области водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь в сторону города Люботин, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

В результате 44-летний водитель легковушки умер на месте аварии от полученных травм. В свою очередь директор Центра экстренной помощи Харькова Виктор Забашта в комментарии "Суспільному" заявил, что водитель Skoda был пьян.

"Ехали на вызов, каждый ехал по своей полосе, вдруг легковой автомобиль выехал на встречную полосу, водитель в состоянии опьянения. Мы вызвали реанимационную бригаду, но от многочисленных травм мужчина погиб. Ему было 44 года", - рассказал Забашта.

Кроме того, пострадала 49-летняя медсестра, которая находилась в скорой. Ее госпитализировали в больницу. Предварительно, у женщины закрытая черепно-мозговая травмаа. При этом фельдшер получила лишь ушиб колена, а водитель травм не получил.

На момент столкновения пациентов в машине скорой не было, потому что бригада ехала на вызов.

Как ранее сообщал УНИАН, на Набережном шоссе в Киеве произошел жуткий инцидент – один из автомобилей перевернулся во время движения, перелетев через соседнюю полосу.

Вас также могут заинтересовать новости: