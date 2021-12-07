Пятеро пострадавших вследствие ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика под Черниговом находятся в среднем и тяжелом состоянии.
Об этом УНИАН сообщил генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.
По его словам, в больницу после ДТП доставили семерых человек.
"К сожалению, два человека умерли из-за травм, несовместимых с жизнью", - сказал Кухар.
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Сейчас в больнице находятся пятеро пострадавших – трое женщин и двое мужчин.
"Троих госпитализированных прооперировали. В целом, состояние пострадавших – средней и тяжелой степени тяжести", - уточнил гендиректор медучреждения и добавил, что госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщал УНИАН, 7 декабря около 07:55 вблизи с. Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом сообщением "Борзна – Чернигов". В результате ДТП погибли 13 человек, еще 7 пострадали.
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