Нарушитель говорил, что прекратит свои проделки, узнали журналисты.

В Харькове оштрафовали блогера, который дерзко нарушал правила дорожного движения, снимал все на видео и публиковал в Instagram.

Парень, в частности, публиковал ролики, на которых заснято, как он ездит по дороге "на ковре", а также объезжает пробки по встречной полосе и трамвайным путям, говорится в сюжете ТСН.

"Если пробка справа, надо обходить слева", – сказал нарушитель в одном из своих видео.

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Правоохранители оштрафовали блогера только за последнее нарушение – движение по встречной полосе, и пообещали в дальнейшем тщательно следить за его соцсетью.

Нарушитель, в свою очередь, сказал, что свои выходки прекратит.

Напомним, в Украине в прошлом году 27 ноября – в День памяти жертв Голодоморов во Львове в Доме ученых местные, франковские, тернопольские и черновицкие блогеры устроили большую БДСМ-вечеринку. Полицейские узнали о мероприятии во время мониторинга соцсетей.

На организатора вечеринки составили админпротокол за несоблюдение карантинных ограничений. За такое правонарушение грозит штраф в размере от 17 тысяч гривень.

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