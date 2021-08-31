Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

Украинская киберполиция задержала в Полтавской области мужчину, который совершал сексуальное насилие над ребенком, снимая этот процесс на видео.

Об этом сообщили в пресс-службе киберполиции.

Информация о преступнике поступила от Генерального секретариата Интерпола по борьбе с детской сексуальной эксплуатацией.

Как оказалось, 27-летний мужчина длительное время насиловал и совершал развратные действия в отношении 6-летнего мальчика. Свои преступления он фиксировал при помощи фото и видеотехники.

При этом во время обысков дома у педофила нашли носители памяти, на которых было более 500 файлов детской порнографии, в том числе 127 - с участием потерпевшего мальчика.

Читайте такжеМальчик с обложки альбома Nirvana засудит группу за "распространение детской порнографии"Задержанному уже сообщили о подозрении и поместили под стражу.

Относительно него начато уголовное производство по статьям об изнасиловании лица, не достигшего 14-летнего возраста, развращение несовершеннолетних их родственниками, а также об изготовлении, сбыте и распространении порнографии. Мужчине грозит до 15 лет заключения.

Напомним, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова озвучила прискорбную статистику, согласно которой Украина входит в тройку стран, лидирующих по поставкам детской порнографии в мире.

Автор: Станислав Кожемякин