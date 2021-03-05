Правоохранители Киевской области сообщили о подозрении мужчине за распространение детской порнографии.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.
В полицию обратилась жительница города Украинка и сообщила о том, что в одной из социальных сетей обнаружила фото своей малолетней дочери в неприличных позах. Женщина отметила, что эти фото мог сделать местный фотограф.
Правоохранители установили, что 48-летний местный житель осуществлял съемки детских праздников в дошкольных учреждениях. Пользуясь доверием педагогических работников мужчина имел возможность оставаться с детьми наедине, заставлял их обнажаться и снимал все на видеокамеру. После этого злоумышленник продавал материалы съемок иностранцу за границу.
В ходе обыска у мужчины нашли электронные носители информации, на которых содержались файлы с детскими фото и видео.
Правоохранители установили, что мужчина реализовывал свою преступную деятельность в течение 2017 – 2020 годов в трех учебных заведениях города Украинка, что на Обуховщине. В целом задокументирован 51 факт изготовления, хранения, сбыта и принуждение к участию в создании материалов порнографического характера малолетних детей.
Сейчас правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей.
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