Сотрудники полиции Закарпатья оперативно установили группу несовершеннолетних парней, которые причастны к изнасилованию 14-летней девушки.

В одном из районов Закарпатской области трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области. В сообщении отмечается, что к правоохранителям 14 сентября обратилась бабушка потерпевшей девушки. Она сообщила, что трое односельчан 24 августа изнасиловали ее 14-летнюю внучку.

Сотрудники полиции Закарпатья оперативно установили группу несовершеннолетних парней, которые причастны к изнасилованию. Ими оказались двое 15-летних парней и один 14-летний. Им уже сообщили о подозрении в совершении группового изнасилования несовершеннолетнего лица.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса. Несовершеннолетним грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме этого, следователи уже обратились в суд с ходатайством об избрании им мер пресечения – безальтернативное содержание под стражей.

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Пострадавшей оказывают необходимую помощь.

Как сообщал УНИАН, Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным 35-летнего мужчину в изнасиловании 13-летней девочки и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.

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Автор: Ирина Погорелая