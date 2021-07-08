Почти два года назад мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку, которая возвращалась из школы.

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным 35-летнего мужчину в изнасиловании 13-летней девочки и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2019 года указанный мужчина, находясь в Немышлянском районе Харькова, увидел 13-летнюю девочку, которая возвращалась из школы.

Отмечается, что мужчина схватил школьницу и, используя физическое превосходство, изнасиловал ее и нанес телесные повреждения. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

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6 июля приговором суда мужчина признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Ему назначено наказание в виде 13 лет заключения.

В прокуратуре добавили, что приговор суда в настоящее время не вступил в силу, поскольку длится срок апелляционного обжалования.

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Автор: Светлана Макринская