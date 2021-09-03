Нетрезвый мужчина встретил девочку на улице и, пригрозив физической расправой, заставил сесть ее в коляску мотоцикла и поехать с ним.

В Винницкой области полиция задержала 56-летнего мужчину, который похитил 11-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области, 2 сентября в полицию обратилась жительница одного из населенных пунктов Могилев-Подольского района Винницкой области и сообщила, что ее односельчанин похитил ее 11-летнюю дочь и удерживает у себя дома.

Как выяснилось, нетрезвый мужчина встретил девочку на улице и, пригрозив физической расправой, заставил сесть ее в коляску мотоцикла и поехать с ним. Ребенка со мужчиной заметили односельчане и сразу сообщили ее матери. Когда родные прибежали к дому злоумышленника и поняли, что он заперся с ребенком и никого не впустит, сразу вызвали полицию.

На место происшествия прибыли полицейские. Они выбили входную дверь и задержали злоумышленника и освободили ребенка.

Читайте такжеПригрозил расправой и изнасиловал: на Харьковщине задержали извращенца (фото)

По словам начальника Могилев-Подольского районного отдела полиции Василия Ободовского, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе за попытку изнасилования. Девочке, которая пыталась убежать от насильника, и которую тот заставлял пить алкоголь, душил и угрожал убить, сейчас оказывают помощь психологи.

"Злоумышленник задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступлений по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса ("незаконное лишение свободы или похищение человека") и ч. 4 ст. 152 ("изнасилование") и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения – содержание под стражей. За такое преступление предусмотрено наказание – до 15 лет заключения", - сообщили в полиции.

Проводится досудебное расследование. Назначено проведение ряда экспертиз.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая