Спасателям с самого утра поступают сообщения о последствиях непогоды.

На Закарпатье из-за непогоды падают деревья и начались подтопления.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Как сообщается, спасателям с самого утра начали поступать сообщения о негативных последствиях, вызванных непогодой. Сейчас речь идет о локальном подтоплении и несколько поваленных деревьев.

В частности, в селе Колочава Хустского района из-за ухудшения погодных условий произошло поднятие грунтовых вод, в результате чего был подтоплен культурно-художественный центр "Амфитеатр".

Кроме этого, зафиксировано четыре случая падения деревьев. "Во все места направлены пожарно-спасательные подразделения для раскряжевки древесины", - сообщили в ведомстве.

Напомним, согласно данным Укргидрометцентра, сегодня и завтра на Закарпатье ожидается затопление некоторых сельхоз угодий и дороги Шаланки - Большие Комяты.

В частности, затопления ожидаются в районе сел Заречье, Сельцо, Камянское, Большие Комяты, Малые Комяты.

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Автор: Екатерина Лиманская