По данным следствия, он стрелял в них из ручного пулемета.

Военнослужащего одной из воинских частей Волынской области обвиняют в убийстве двух солдат.

Об этом сообщается на странице Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона в социальной сети Facebook. В суд направили обвинительный акт по факту умышленного убийства двух человек, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По данным следствия, 16 января этого года младший сержант находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вошел в помещение блиндажа, где ночевали военнослужащие, и произвел из ручного пулемета почти с десяток выстрелов у одного солдата и еще несколько - в другого.

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26-летний военный и его 48-летний отец погибли на месте происшествия. В прокуратуре отмечают, что нападавший имел долговременные личные неприязненные взаимоотношения с пострадавшими.

Смертельные инциденты в армии

Как сообщал УНИАН, в конце марта стало известно о гибели 18-летнего курсанта Львовского государственного университета внутренних дел. Сообщалось, что парень мог застрелиться во время караула на посту. Его родные говорят, что другие курсанты сообщали о предсмертной записке, однако ее не нашли.

Недавно в 169-м учебном центре "Десна" им. князя Ярослава Мудрого погибли четверо курсантов. По данным Государственного бюро расследований, к гибели привела детонация артснаряда.

Также сообщалось, что во Львовской области нашли тело военнослужащего Национальной гвардии с огнестрельным ранением в голову.

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