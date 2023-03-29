Следователи ГБР уже установили все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

ГБР еще продолжает расследование гибели 18 марта четырех военных в 169-м учебном центре "Десна" в Черниговской области.

Об этом сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона. "Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. Сейчас та информация, которая разрешена к обнародованию, звучит таким образом: следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд", - сообщила она.

Сапьян отметила, что в настоящее время продолжаются экспертизы и досудебное расследование. "Подобные уголовные производства, в отношении наших военных, любят тишину", - подчеркнула она.

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Взрыв в учебном центре "Десна"

19 марта в 169-м учебном центре "Десна" им. князя Ярослава Мудрого произошло ЧП, в результате которого погибли четверо военных. Предварительно было установлено, что во время штатных стрельб сдетонировал снаряд. По данному факту было открыто уголовное производство.

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