Признаков борьбы не обнаружили.

Сегодня на территории военного городка на Львовщине обнаружили тело военнослужащего Национальной гвардии с огнестрельным ранением.

Пресс-секретарь специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко рассказала Суспільному, что тело обнаружили в военном городке Золочевского района. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по части 1 статьи 115 Укриминального кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

"Тело 42-летнего военного с признаками пулевого ранения в голову нашли на территории военного городка. Каких-либо признаков борьбы не обнаружили. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, полиция, ГБР и спецпрокуроры", - сообщила она.

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В конце февраля стало известно о гибели бойца теробороны Сергея Панасюка на беларуской границе. ГБР расследует дело о нарушении правил несения боевого дежурства.

19 марта в 169-м учебном центре "Десна" им. князя Ярослава Мудрого погибли четверо военных. Впоследствии в Государственном бюро расследований сообщили, что военные погибли из-за детонации артснаряда.

В марте сообщалось, что курсант Львовского государственного университета внутренних дел застрелился во время стражи на посту. Его родители рассказали, что сын им жаловался на давление со стороны командира и руководства.

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