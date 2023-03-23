По словам командира, парень не был жертвой буллинга, давления на него не было.

Командир курсанта Дмитрия Гульчука, застрелившегося на территории Львовского университета внутренних дел, Станислав Пась впервые прокомментировал трагедию. По его словам, не было никаких причин полагать, что парень может пойти на самоубийство.

В комментарии "Суспильному" Пась заявил, что не конфликтовал с парнем Гульчуком, буллинга не было. Последние несколько дней своей жизни юноша "всегда ходил веселый, смеялся". Командир рассказал, что Гульчук несколько раз просил увольнение, чтобы провести время с девушкой.

"Не было никаких таких причин считать, что он может с собой что-то сделать", - отметил Пась.

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По словам Пася, погибший был закрытым человеком, поэтому общение с ним было "тяжелое", но командир якобы пытался установить контакт.

"Иногда у меня получалось, иногда – нет. Такой ситуации, чтобы мы ссорились, не было. Мы с ним общались как командир с курсантом. Да, он приходил иногда ко мне за помощью, я ему всегда как умел, так и помогал", – рассказал Пась.

По предварительным данным, курсант Гульчук выстрелил себе в голову из ружья. Парня нашли еще живым, но ничем не смогли помочь. Родители утверждают, что им известно о предсмертной записке сына, но она якобы исчезла. Командир уверяет, что не видел ее.

"Говорили, что предсмертная записка была, но я ее не видел. Я приехал где-то через 20 минут, тело было в скорой и я не видел той записки", - сказал Пась.

Самоубийство курсанта во Львове: что известно

19 марта во Львовском государственном университете внутренних дел застрелился 18-летний курсант. Парень якобы застрелился из автомата АКС-74У во время караула на посту.

Как выяснилось позже, до самоубийства курсанта могут быть причастны посторонние лица. Уголовное производство будет также расследоваться по статье о доведении до самоубийства.

Накануне родители курсанта рассказали о последнее СМС и вероятную предсмертную записку сына. По их словам, сына могли довести до суицида.

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