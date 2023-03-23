Командир курсанта Дмитрия Гульчука, застрелившегося на территории Львовского университета внутренних дел, Станислав Пась впервые прокомментировал трагедию. По его словам, не было никаких причин полагать, что парень может пойти на самоубийство.
В комментарии "Суспильному" Пась заявил, что не конфликтовал с парнем Гульчуком, буллинга не было. Последние несколько дней своей жизни юноша "всегда ходил веселый, смеялся". Командир рассказал, что Гульчук несколько раз просил увольнение, чтобы провести время с девушкой.
"Не было никаких таких причин считать, что он может с собой что-то сделать", - отметил Пась.
По словам Пася, погибший был закрытым человеком, поэтому общение с ним было "тяжелое", но командир якобы пытался установить контакт.
"Иногда у меня получалось, иногда – нет. Такой ситуации, чтобы мы ссорились, не было. Мы с ним общались как командир с курсантом. Да, он приходил иногда ко мне за помощью, я ему всегда как умел, так и помогал", – рассказал Пась.
По предварительным данным, курсант Гульчук выстрелил себе в голову из ружья. Парня нашли еще живым, но ничем не смогли помочь. Родители утверждают, что им известно о предсмертной записке сына, но она якобы исчезла. Командир уверяет, что не видел ее.
"Говорили, что предсмертная записка была, но я ее не видел. Я приехал где-то через 20 минут, тело было в скорой и я не видел той записки", - сказал Пась.
Самоубийство курсанта во Львове: что известно
19 марта во Львовском государственном университете внутренних дел застрелился 18-летний курсант. Парень якобы застрелился из автомата АКС-74У во время караула на посту.
Как выяснилось позже, до самоубийства курсанта могут быть причастны посторонние лица. Уголовное производство будет также расследоваться по статье о доведении до самоубийства.
Накануне родители курсанта рассказали о последнее СМС и вероятную предсмертную записку сына. По их словам, сына могли довести до суицида.