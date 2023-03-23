Дмитрий, по их словам, ранее жаловался на давление командира и руководства вуза.

Украину всколыхнула резонансная новость: 19 марта курсант второго курса Львовского университета внутренних дел Дмитрий Гульчук из Ривненской области застрелился во время суточного наряда.

Родители курсанта рассказали о последнем СМС и вероятной предсмертной записке сына. Об этом сообщает "Суспильне".

Незадолго до смерти сын отправил маме последнее сообщение. Его текст женщина показала и зачитала журналистам:

"Мам, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально много сделала".

Родители говорят, что Дмитрий жаловался на давление командира и руководства вуза. Более того, парень неоднократно говорил о желании уйти из учебного заведения.

Родители юноши заявляют, что их сын написал предсмертную записку, которую якобы видели другие курсанты.

"Дети между собой писали, что записку видели, но она исчезла. Кто-то видел заголовок, первые строки: вы мне угрожали, вы добились своего. И расписал все, как было, все фамилии, но эта записка исчезла. А теперь говорят, что записки не было. Записка все-таки была!" - уверяет мама Дмитрия.

Во Львовском университете внутренних дел начали служебное расследование. От исполнения обязанностей отстранили декана факультета №3 Степана Гнатюка.

Материалы дела передали также в ГБР. Правоохранители открыли производство сразу по двум статьям: по ст. 115 - самоубийство и ст. 120 - Доведение до самоубийства.

Смерть курсанта во Львове

19 марта во Львовском государственном университете внутренних дел застрелился 18-летний курсант.

По данным соцсетей, парень застрелился из автомата АКС-74У во время караула на посту. Отмечается, что оружие курсантам выдают на время суточных дежурств.

Позже выяснилось, что до самоубийства курсанта могут быть причастны посторонние лица. Уголовное производство будет также расследоваться по статье о доведении до самоубийства.

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