На место инцидента вызвали пожарных.

На Троещинском рынке в Деснянском районе столицы начался пожар.

Видео с места событий опубликовал "Київ оперативний". На кадрах можно видеть, что огонь охватил одну из палаток. Над рынком поднялся столб дыма.

Существует серьезная угроза дальнейшего распространения огня. На место инцидента вызвали пожарных.

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Ранее сообщалось, что в Малиновском районе Одессы произошел масштабный пожар в торговых павильонах "Конфискат" с одеждой и обувью. Пламя быстро распространялось по горючим материалам - товару, отделке помещений.

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Пожарные ликвидировали пожар на площади в 400 кв. м. Удалось спасти от уничтожения часть павильона и находившийся в нем товар.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 39 спасателей и 9 единиц пожарно-спасательной техники. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Как сообщили в социальных сетях местные жители, часть помещений выгорела полностью, от товара, оргтехники и прочего содержимого павильонов ничего не осталось.

Автор: Дмитрий Захаров